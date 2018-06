Dopravní policie spustila rozsáhlou kontrolní akci

Dopravní policie spustila po celé republice rozsáhlou kontrolní akci o týden dříve než v předchozích letech. Letos na silnicích od ledna do května zemřelo o 27 lidí více než loni ve stejném období. I z toho důvodu policie začala řidiče kontrolovat s předstihem, léto totiž patří mezi vůbec nejrizikovější období z celého roku. Kontroly jsou naplánované na celé dva prázdninové měsíce. Letos může navíc situaci zkomplikovat prodloužený červencový víkend. Během něj se do Česka v rámci oslav 115 let legendární značky Harley & Davidson sjede zhruba 60 tisíc motorkářů.