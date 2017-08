Až letos dorazil ke čtyřiašedesátiletému Ivanu Hanušovi z Prahy dopis adresovaný jeho už 22 let nežijící mamince. Dopis byl odeslán 7. března 1989 z ruského města Soči v tehdejším Sovětském svazu. Zásilka byla zapsána do České knihy rekordů jako dopis s nejdelší dobou doručení a je také nejnovějším exponátem Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově. "Vzdálenost mezi Prahou a Soči je 2599 kilometrů. Dopis byl na cestě 28 let a 19 dnů, to je 10.246 dnů. Kdyby ho doručovala želva pohybující se průměrnou rychlostí 500 metrů za hodinu, trvalo by jí to 216 a půl dne. Pokud by želva pracovala pouze osm hodin denně, doručila by dopis za 649 dnů a byla by tedy patnáctkrát rychlejší," řekl novinářům Miroslav Marek, prezident pelhřimovské agentury Dobrý den, která eviduje české rekordy. Hanušovi rodiče se před řadou let na dovolené v Soči seznámili s lékařkou v lázeňském domě a spřátelili se. Po návratu domů si pravidelně dopisovali a několikrát se i navštívili. Dopis, který letos Hanuš konečně dostal, byl blahopřáním pro jeho maminku k Mezinárodnímu dni žen. Hanuš na zpáteční adresu odepsal, zatím však odpověď nedostal.