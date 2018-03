Dopady celní války mezi USA a EU by pocítil i český autoprůmysl

Negativní dopady možné obchodní války mezi Spojenými státy a EU by pocítili i čeští exportéři, zejména v odvětví automobilového průmyslu. Obavy mají i tuzemští oceláři, protože levná ocel z Asie může zamířit na trhy EU, vyplývá z ankety ČTK. Podle ministra průmyslu a obchodu v demisi Tomáše Hünera (za ANO) Česká republika podporuje Evropskou unii v odmítání amerických ochranářských opatření. Americký prezident Donald Trump v noci oznámil uvalení cel na dovoz oceli a hliníku, které vstoupí v platnost za 15 dní. Výjimku přiznal Kanadě a Mexiku. Cla na dovoz oceli budou 25 procent, na dovoz hliníku 10 procent. Podle Ocelářské unie sice USA nejsou pro české oceláře významným trhem, směřují tam méně než tři procenta vývozu, nicméně Amerika je největším světovým dovozcem oceli. Takže všechna ocel, která bude "vytěsněna" z Ameriky zamíří do Evropy, a to i za cenu dumpingu.