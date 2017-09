Domovy pro seniory se v ČR nedaří zlidšťovat

Prostředí v domovech pro seniory se v Česku nedaří zlidšťovat. Mnohá seniorská zařízení připomínají stále spíš nemocnice než domov. Snahu zůstat žít co nejdéle doma pak komplikuje nedostatek potřebných sociálních služeb pro starší lidi. Nejvíc taková pomoc a podpora chybí na venkově. Na konferenci o stárnutí a veřejném prostoru to řekla náměstkyně ministryně práce Zuzana Jentschke Stöcklová (ČSSD). "Dříve domovy pro seniory bývaly v zámcích, kde byly záchody na patře. Zařízení neumíme zlidštit. Často vypadají jako malé nemocnice. Personál se sice snaží, aby domov aspoň trošku přiblížil. V Německu a Rakousku vypadají domovy pro seniory úplně jinak," uvedla náměstkyně. Poukazovala například na to, že obyvatelé domovů musí žít v pokojích po dvou i více. Dodala, že některé kraje se snaží a svá zařízení mění.

Podle plánů se velké domovy měly postupně přeměňovat, senioři měli postupně začít žít v menších zařízeních. V roce 2010 bylo v provozu 466 domovů pro seniory s 37.818 lůžky. K dispozici bylo 11.761 jednolůžkových pokojů, 9706 dvoulůžkových a 2057 tří a vícelůžkových. Podle náměstkyně se řada seniorů a seniorek snaží do domovů dostat kvůli nedostatku podpůrných služeb. "Spousta lidí odchází do domovů seniorů zbytečně předčasně. Mohli by být doma, kdyby v jejich bydlišti fungovala pečovatelská služba," uvedla náměstkyně. Lidé nad 65 let tvoří téměř 19 procent obyvatel Česka.