Rozhodnutí o tom, kdy, o kolik a kterým pracovníkům veřejného sektoru poroste plat, by mělo padnout na jednání vlády a odborů 25. července. Ministerstvo práce spočítalo tři varianty. Podle nich by od listopadu o osm či 11 procent mohli dostat přidáno učitelé a zaměstnanci samospráv. Od ledna by se o osm procent zvedl příjem lékařů, sester a lidí, kteří si přilepšili už teď od července. V listopadu i lednu by se pak výplatní páska mohla upravovat pracovníkům ve státní službě. Zjistila to ČTK. Odbory šly do vyjednávání s požadavkem na deset procent navíc pro všechny ve veřejné sféře, a to od září. Na červnovém jednání s vládou a lídry koaličních stran pak předáci souhlasili s přidáním od listopadu. Resort práce možnosti propočítal. V materiálu, který má ČTK k dispozici, popisuje tři modely - svůj, odborářský a kompromisní s ministerstvem financí.