Osm dobrovolníků z celého světa bude od 19. do 29. července pomáhat s úklidem židovského hřbitova v Holešově. Do města přijedou lidé ve věku od 17 do 60 let z Běloruska, Číny, Slovenska, Německa, Koreje a Španělska. ČTK to řekla Dana Podhajská z Městského kulturního střediska Holešov, které hřbitov založený ve druhé polovině 15. století spravuje. "Mezi dobrovolníky budou i tentokrát starší ročníky, letos šedesátiletý Němec. Loni do Holešova přijela na kole z Vídně čtyřiašedesátiletá Irka, která nás svou energií velice překvapila a poprvé posunula věkovou hranici. Ženu tehdy na východní Moravu přitáhla chuť pomáhat, ale také poznat rodiště prarodičů," uvedla Dana Podhajská.