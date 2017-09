Dobrovolníci uklízí nepořádek po letní sezoně

Dobrovolníci po celém Česku uklízí po letní sezoně okolí řek, rybníků a turistických tras. Do podzimní etapy akce Ukliďme svět, ukliďme Česko lidé zaregistrovali stovky úklidů, během kterých chtějí zlikvidovat černé skládky a zbavit přírodu a obce nepořádku. "Má smysl uklidit přírodu ještě před zimou. Zejména na řece je to důležité, některé odpadky by mohl vzít proud třeba až do moře," uvedla Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody, který úklidovou akci pořádá spolu se spolkem Ekosmák. Na jaře se do akce zapojilo 83.000 lidí, z toho více než polovina byly děti. Společně uklidili 1331 tun odpadků, přičemž 281 tun skla, plastu a papíru bylo vytříděno.