Dobrovolníci na Šumavě revitalizují v oblasti Soumarského Mostu na Prachaticku rašeliniště, která jsou důležitá pro zadržování vody. Zahrazují odvodňovací strouhy, které byly v minulosti uměle vytvořeny. Udržení vody na Šumavě je mimo jiné důležité pro zachování vegetace stromů. Dobrovolníci budou na Šumavě revitalizovat rašeliniště do neděle jako součást akce Týden pro divočinu. ČTK to řekla jedna z organizátorek Renata Placková. Šumavský národní park chce v následujících letech revitalizovat asi 2000 hektarů rašelinišť. Podle Plackové tento proces ale potrvá desítky let. "Náprava meliorací, které vznikly během chvilky, zabere spoustu času. Dá se říci, že tento projekt je určený pro více generací," řekla.