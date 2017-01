20-01-2017 16:37 | Milena Štráfeldová

Zapojit se osobně do podpory vzdělávání dětí v himálajském Ladaku mohou dobrovolníci z Česka. Nezisková organizace Brontosauři v Himalájích zahajuje 10. ročník benefičních cest do Malého Tibetu, jak se severoindickému Ladaku přezdívá. Jedním z hlavních poslání je podpora výstavby školy Spring Dales Public School. Ve škole ležící ve vysokohorské vesnici Mulbekh mohou zájemci pomoci s výukou nebo fyzickými silami přispět k dostavbě vzdělávacího komplexu. Ten nyní navštěvuje přes 250 studentů. Pobyt dobrovolníků může trvat dva týdny, nebo také půl roku.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Česko plánuje vyslat pět policejních instruktorů do Iráku, kde se budou podílet na výcviku zdejších bezpečnostních sil. Jejich mise by mohla začít v únoru a potrvá do konce roku 2018. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) o tom bude na jednom z příštích jednání informovat vládu.