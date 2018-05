Do rekonstruovaného Národního muzea se přišlo podívat 3250 lidí

Do historické budovy Národního muzea (HM), která v současné době prochází rekonstrukcí, se přišlo podívat bezmála 3250 lidí. Den otevřených dveří byl výjimečnou jednorázovou akcí. Lidé se do muzea znovu podívají až na letošní výročí vzniku Československa, kdy se má budova po několikaleté opravě otevřít. Návštěvníci si dnes mohli projít připravenou trasu, na které se seznámili se stavem rekonstrukce. Generální rekonstrukce muzea začala v roce 2015, několik let předtím se budova vyklízela. Od svého otevření v roce 1891 neprošla komplexní rekonstrukcí, prodělala jen tři větší opravy.