Do poloviny srpna má být mírně chladněji a má víc pršet, než je v této části roku obvyklé. V příštím týdnu meteorologové očekávají přes den teplotní maxima kolem 22 stupňů Celsia, pak by se mělo oteplit. Vyplývá to ze čtyřtýdenního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).