Do pražské zoo přicestovaly z Finska dvě klisny koně Převalského

Stádo koní Převalského v chovné stanici v Dolním Dobřejově na Benešovsku by brzy měly rozšířit dvě klisny, které přicestovaly do pražské zoologické zahrady z Finska. Helmi a Hanna zamíří do chovné stanice po karanténě v Praze a následně by z Dolního Dobřejova mohly spolu s dvěma dalšími klisnami zamířit do Mongolska, kde budou vráceny do volné přírody. ČTK to sdělili zástupci zoo.

Koně Převalského zamíří do Mongolska 19. června. Součástí leteckého transportu z Kbel, na němž pražská zoo spolupracuje s armádou, budou čtyři klisny z evropských zoologických zahrad a chovných zařízení. "Pokud mezi nimi budou právě Helmi a Hanna, půjde o první koně Převalského, kteří cestu domů absolvují nejen autem a letadlem, ale také lodí. Z Finska do Německa se totiž přeplavily na trajektu," uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.