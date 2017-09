Do Prahy přiletěl legendární Björn Borg

Tenisem si získal věhlas a tenis je dodnes jeho životem. Slavný Björn Borg přiletěl do Prahy v roli kapitána Evropy pro Laver Cup a na bílý sport nedá dopustit. Šestkrát v čelence a s dlouhými vlasy dominoval na pařížské antuce a pětkrát vyhrál na trávě ve Wimbledonu. Dnes má jednašedesátiletý Borg bílé vlasy kratší a možná mu roste nástupce. Tenisu se věnuje jeho čtrnáctiletý syn Leo. Na Laver Cupu povede do boje Evropu v čele s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem. "Máme vynikající tým. Ale oni taky," řekl Borg směrem k celku světa. V sestavě Evropy má Borg i současnou českou jedničku Tomáše Berdycha. Soutěž zároveň napíše novou kapitolu Borgovy rivality s Johnem McEnroem. Na kurtu se rozešli smírně s bilancí 7:7. "Je skvělé vidět Johna na druhé straně jako kapitána. Už jsme se o tom bavili a oba se na role kapitánů těšíme," uvedl Borg. Soutěž se koná jako pocta Australanu Rodu Laverovi. I s tím se potká a můžou zavzpomínat na vzájemné duely, protože se ještě stihli na kurtu střetnout. "Rod je jeden z nejlepších hráčů v historii. Hrál jsem s ním párkrát, ale nikdy v době, kdy byl na vrcholu. Je to velký gentleman a je pro tenis velmi důležitou osobností. Je skvělé, že má vlastní soutěž," řekl Borg.