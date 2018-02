Do Pchjongčchangu odletělo dalších patnáct českých olympioniků

Dalších patnáct českých reprezentantů včetně běžců na lyžích Martina Jakše a Petry Novákové odletělo na olympiádu do Pchjongčchangu. Z Prahy do Soulu poletí přes deset a půl hodiny a pak je čeká přesun z jihokorejské metropole do dějiště her. Na palubě letadla jsou spolu s Jakšem a Novákovou další běžci Petr Knop, Aleš Razým, Miroslav Rypl, Kateřina Beroušková a Karolína Grohová, šestice sáňkařů, skokan na lyžích Čestmír Kožíšek a biatlonistka Veronika Zvařičová, která jede na olympiádu po osmi letech. "Přijde mi to, jako by to bylo poprvé. Nevěděla jsem, co mám sbalit. Nic," smála se na letišti. V Pchjongčchangu bude v roli náhradnice. "Doufám, že holky budou zdravé, ale kdyby se něco zvrtlo, musím být připravená je nahradit," řekla devětadvacetiletá biatlonistka. Startovala už ve sprintu na hrách ve Vancouveru 2010. Na jaře 2013 ji ale při tréninku srazilo auto a z vážných zranění a zlomenin se dlouho zotavovala. Jejím cílem bylo ještě jednou jet na olympiádu. Biatlonisté v čele s Veronikou Vítkovou a Ondřejem Moravcem přiletí do dějiště her o víkendu z Almaty v Kazachstánu, kde absolvovali závěrečnou přípravu.