Do krnovského babyboxu někdo odložil novorozenou holčičku. Za pět let existence babyboxu v Krnově je to druhá odložená holčička. ČTK to oznámil zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess. Odložená holčička byla podle Hesse pečlivě oblečena a zabalena v peřince. "V přiloženém vzkazu nešťastná maminka uvedla, že se narodila ve 13:10 a že ji pojmenovala Andrea." V celém Česku je 71 babyboxů, dosud poslední funguje od letošního června v nemocnici v Mariánských Lázních.