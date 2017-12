Do kostela chodí pravidelně desetina Čechů, o Vánocích dvě pětiny

Jen méně než desetina Čechů chodí pravidelně, aspoň jednou měsíčně, do kostela. O Vánocích ale kostely navštíví až dvě pětiny lidí, což je více než podíl Čechů hlásících se k víře v Boha. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury STEM. Věřících za poslední dvě desítky let v Česku ubylo. Lidí hlásících se k víře v Boha od roku 1995, kdy STEM začal podíl věřících zjišťovat, ubylo z 39 procent na letošních 33 procent. Nejméně jich bylo v roce 2012, a to 30 procent. Výrazně vyšší podíl věřících je v moravských krajích republiky, kde se k víře hlásí 41 procent lidí. V českých krajích je věřících jen 28 procent. V Boha také častěji věří ženy než muži a lidé ve věku nad 60 let. STEM prováděl průzkum v období od 1. do 11. prosince. Zúčastnilo se ho 1027 obyvatel České republiky ve věku nad 18 let.