Do konce září přibylo 194 pacientů s HIV, 13 lidí na AIDS zemřelo

V Česku letos za prvních devět měsíců přibylo 194 nových pacientů s virem HIV. Nemoc AIDS propukla u 31 lidí a od ledna do září na ni zemřelo 13 nemocných. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Podle organizace Red Ribbon se zatím zdá, že letošní počet nakažených loňské rekordní množství nových pacientů nepřekoná. V minulém roce testy odhalily vir u 286 lidí. Šíření viru HIV a nemoci AIDS se v Česku sleduje od října 1985. Od té doby lékaři evidovali celkem 3100 nakažených - 2664 mužů a 436 žen. Choroba AIDS propukla u 573 osob. Zemřelo 275 lidí. O první oběti nemoci selhání imunity psalo před 30 lety Rudé právo. Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.