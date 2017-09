Do konce srpna požádalo o azyl v Česku 974 cizinců

Za osm měsíců letošního roku požádalo o azyl v Česku 974 cizinců, což bylo meziročně o 22 méně. Vyplývá to z aktuální zprávy, kterou zveřejnil odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra. Nejčastěji letos azyl chtěli získat občané Ukrajiny, jejichž žádosti tvořily zhruba třetinu z celkového počtu. Ukrajinci letos podali 324 žádostí. Druhý nejvyšší počet žádostí podali občané Ázerbájdžánu, a to 90. O 19 žádosti méně pak podali občané Gruzie. Na dalších místech skončily žádosti občanů Arménie, Sýrie, Vietnamu, Kuby, Iráků a Ruska, kteří podali od 33 do 72 žádostí. Proti loňsku výrazně ubylo žádostí o azyl od občanů Iráku.