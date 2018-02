Od začátku chřipkové sezony do konce minulého týdne podlehlo v Česku chřipce 33 lidí. Nejčastěji šlo o seniory nad 65 let s dalšími závažnými nemocemi, jako je cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová. Chřipková epidemie byla v Česku vyhlášena na začátku února, ke konci minulého týdne bylo nemocných 1944 na 100.000 obyvatel. Loni za celou sezonu zemřelo na chřipku 114 lidí. Přestože současná vakcína chrání asi na 60 procent, podle odborníků zásadně snižuje riziko závažných komplikací. V Česku se každoročně nechá očkovat jen pět až šest procent obyvatel, mezi seniory je to asi 20 až 30 procent. Evropská komise doporučuje, aby to byly až tři čtvrtiny.