Do druhého kola prezidentských voleb postupuje Miloš Zeman a Jiří Drahoš

Miloš Zeman a Jiří Drahoš postupují do druhého kola prezidentských voleb. Miloš Zeman s 38,67 procenty hlasů,bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš má 26,55 procent hlasů. Vyplývá to z volebního serveru ČSÚ. Zisk dalších kandidátů Pavla Fischera, Michala Horáčka a Marka Hilšera se pohyboval těsně pod deseti procenty hlasů. Fischer 10,21 %, Horáček 9,16 % a Hilšer 8,82 procenta hlasů. Zeman vítězil ve všech krajích kromě Prahy. Pouze v hlavním městě před ním byl Drahoš, který s přehledem vedl také v zahraničních okrscích. Na dalších místech prezidentské volby byli Mirek Topolánek (4,29 procenta), Jiří Hynek (1,23 procenta), Petr Hannig (0,56 procenta) a Vratislav Kulhánek (0,47 procenta).

Prezident Miloš Zeman je připraven jít do televizní debaty s Jiřím Drahošem, který bude jeho soupeřem ve druhém kole prezidentských voleb. Řekl to na tiskové konferenci po sečtení téměř všech hlasů. Dosud účast v debatách odmítal, jeho soupeři ho za to kritizovali. "Pan Drahoš říkal, že by se se mnou rád setkal tváří v tvář, velice rád mu vyhovím," uvedl. Zeman poděkoval za voličské hlasy, vyzval své stoupence, aby přišli hlasovat i ve druhém kole. Ocenil také svůj volební výsledek. Připomněl, že před pěti lety získal v prvním kole zhruba 24 procent hlasů, nyní zhruba 39 procent. "Blahopřeji Jiřímu Drahošovi k hezkému druhému místu," řekl také.

Kandidát Jiří Drahoš výsledek voleb označil za nadějný a ocenil své protikandidáty, s nimiž se setkával v debatách, za kultivovanou kampaň. Doufá, že od nich dostane podporu do druhého kola. V něm plánuje změnit volební strategii, vyjede za voliči mimo Prahu. Vyzval všechny, kteří mají zájem o změnu, aby přišli k volbám. Doufá, že i v druhém kole bude účast dobrá a dostane hlasy od voličů, kteří volili i jiné kandidáty. Podotkl, že v předvolebních debatách si s ostatními kandidáty opakovaně vyjádřili podporu v případě postupu do druhého kola. Vyzyvatel Zemana poznamenal, že při kampani v následujících dvou týdnech přeskupí svůj tým a převezme jeho vedení.

Podporu Drahošovi ve druhém kole vyjádřili jeho protikandidáti Marek Hilšer, Mirek Topolánek, Pavel Fischer, Michal Horáček. Ten nabídl i prostor na svých billboardech. Marek Hilšer je zklamaný volební účastí, doufal, že dosáhne 70 procent. Mirek Topolánek považuje za výhru už to, že probudil z letargie lidi i sám sebe. Jiří Hynek chce přes neúspěch v prezidentských volbách do politiky. Zda podpoří Zemana, nebo Drahoše oznámí až den před druhým kolem voleb. Hannig před druhým kolem doporučil svým voličům hlasovat pro Zemana.

Co se týče politických stran, podporu Drahošovi vyslovili STAN, lidovci, TOP 09. Piráti udělají vnitrostranickou anketu pro druhé kolo, pokud budou výsledky výrazné, zváží podporu některého kandidáta. Předseda ODS Petr Fiala gratuloval Jiřímu Drahošovi k postupu do druhého kola. ODS před volbami žádného kandidáta oficiálně nepodpořila, dávala ale najevo, že si nepřeje pokračování Miloše Zemana v čele státu.

Naopak předseda komunistů Vojtěch Filip bude dál podporovat Miloše Zeman. Společné stanovisko před druhým kolem prezidentských voleb zatím KSČM nepřijala. ČSSD svůj postoj k prezidentským volbám několikrát měnila. Původně plánovala podpořit některého kandidáta v referendu, nakonec se oficiálně nevyslovila pro nikoho. Chovanec v pátek při volbách v Plzni řekl, že volil Zemana. Uvedl, že Zeman pomáhá českému průmyslu v zahraničí, mluví s občany a má zájem o ČR. Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura před druhým kolem prezidentských voleb znovu podpořil Miloše Zemana.

Souboj ve druhém kole prezidentské volby bude velmi tvrdý, zřejmě i s negativní kampaní, ale otevřený. Vyplývá to z názorů politologů oslovených ČTK. Současný prezident Miloš Zeman totiž podle nich pravděpodobně vyčerpal svůj rezervoár voličů, kdežto jeho soupeři Jiřímu Drahošovi může podíl hlasů výrazně narůst. Postup Zemana a Drahoše není podle politologů překvapením. V prvním kole měl Zeman nad Drahošem výrazný náskok, přes deset procentních bodů. Boj v dalším kole ale již bude asi vyrovnanější. Současný prezident již podle Ladislava Mrklase ze soukromé vysoké školy CEVRO Institut nemá oproti Drahošovi velké rezervy, z nichž by mohl čerpat další hlasy. Drahoš naopak bude mít otevřenou podporu několika nepostupujících kandidátů na prezidenta, jejichž voliče by mohl získat. Otázka ale podle Mrklase je, jestli mají neúspěšní kandidáti autoritu k přesvědčení voličů. Zajímavý je podle politologů malý rozestup podle podílu hlasů na dalších místech za Zemanem a Drahošem. "Je to neúspěch pro Michala Horáčka, který se zdál být hlavním konkurentem Drahoše, a úspěch pro Pavla Fischera a Marka Hilšera," řekl Mrklas. "Drahoš, Fischer a Hilšer měli podobné voliče, a podpora voličů se tak mezi nimi přelévala," uvedl Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.