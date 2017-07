Koncertní film The End of The End legendární metalové skupiny Black Sabbath vstoupí 28. září na jediný den do světových kin včetně českých. Jde o záznam ze dvou únorových koncertů v Birminghamu, kterými se kapela po téměř 50 letech definitivně rozloučila s fanoušky. Ve filmu zazní hity jako Iron Man, Paranoid nebo War Pigs v podání tří ze čtyř původních členů kapely - zpěváka Ozzyho Osbourna, kytaristy Tonyho Iommiho a basáka Terrence Geezera Butlera.