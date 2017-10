Do Česka zavítal budníček pruhohlavý, pták ze sibiřské tajgy

Několik neobvyklých ptačích druhů zaznamenali o víkendu v Česku ornitologové a dobrovolníci při Festivalu ptactva. Podle koordinátorky festivalu Gabriely Dobruské z České společnosti ornitologické byl nejzajímavějším z nich budníček pruhohlavý, který běžně žije v sibiřské tajze. Účastníci vycházek do přírody objevili ale i další neobvyklé druhy, například luňáky červené, ostralku štíhlou, zrzohlávku rudozobou, husici rezavou či moudivláčka lužního, u něhož přesný původ prozradil italský kroužek. Budníček pruhohlavý je na českém území skutečně raritou. Při Festivalu ptactva ho pozorovali také ornitologové a dobrovolníci v Lucembursku, Nizozemsku a Maďarsku. "Tu a tam se stane, že nějaká bouře nebo nepřízeň počasí nám sem tyto ptáky zažene," vysvětlila pravděpodobný důvod jeho výskytu v Česku Dobruská.

Naopak nejčastěji pozorovaným ptákem jsou v Česku dlouhodobě špačci. V loňských ročnících festivalu je sice lidé při procházkách neviděli tak často, za to ale podle Dobruské mohla spíše aktuální nepřízeň počasí než to, že by jich ubývalo. Špačci byli i v celoevropském měřítku o víkendu nejčastěji viděnými ptáky, ornitologové jich mají hlášeno přes 620.000. Předstihla je jen berneška bělolící, ta ale v Česku nežije. Letošního festivalu se v Česku účastnilo 885 lidí, v celé Evropě to bylo přes 21.700 lidí.