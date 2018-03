Do července vznikne prvních pět týmů nové psychiatrické péče

Do července vznikne prvních pět týmů pro reformovanou psychiatrickou péči. Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotaci na jejich vznik v Praze, Jihomoravském, Ústeckém, Olomouckém kraji a Kraji Vysočina. Placené budou první rok a půl z evropských fondů. Do tří let by jich mohlo být 30, do budoucna až sto v celém Česku. Pokračování reformy psychiatrické péče na tiskové konferenci představili ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO). "Vytvoříme týmy, které budou o pacienty pečovat v jejich prostředí," vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Kromě lékařů psychiatrů a zdravotníků budou jejich součástí i sociální pracovníci, kteří budou pacientům pomáhat s návratem do běžného života. Podle ministryně práce Němcové půjde zejména o následnou psychiatrickou péči. S nějakým duševním onemocněním se podle statistik setkal každý pátý Čech, ani polovině se ale nedostalo odborné péče.