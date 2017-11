Do boje o prezidentský úřad se přihlásilo 18 kandidátů

Kandidaturu na ministerstvo vnitra podalo 18 uchazečů o účast v prezidentských volbách. Číslo se může ještě zvýšit. ČTK to řekla Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Část z uchazečů podle dostupných informací nesplňuje zákonné požadavky. Nominační lhůta skončila v 16:00. Mezi poslední přihlášené patřil bývalý premiér Mirek Topolánek. O tom, kteří adepti splnili zákonné podmínky a budou do voleb připuštěni, rozhodne vnitro 24. listopadu. Tři uchazeči mají podporu senátorů, čtyři poslanců a pět odevzdalo přihlášku s podporou občanských podpisů, dva z těchto pěti ale zjevně podle vnitra nesplnili zákonný požadavek. Šest přihlášek do voleb nedoplňují podpisy politiků ani občanů. Svého kandidáta oproti předchozí volbě nepostavila žádná z velkých politických stran. Volby se budou konat 12. a 13. ledna, druhé kolo o 14 dnů později.

Více než 50.000 podpisů od občanů odevzdali prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a textař a podnikatel Michal Horáček. Více než deset senátorských nebo 20 poslaneckých podpisů mají bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty), hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig, bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér a někdejší předseda ODS Mirek Topolánek. Ten se rozhodl kandidovat na poslední chvíli.

Topolánek na úterní tiskové konferenci řekl, že ho motivovaly ke kandidatuře na prezidenta kroky současné hlavy státu Miloše Zemana, se kterými nesouhlasí. Chce být prezidentem, který bude sjednocovat a bude respektovat pravidla. Vyloučil také možnost amnestie pro svého někdejšího blízkého spolupracovníka Marka Dalíka, který byl odsouzen za podvod. Topolánek v souvislosti se svou kandidaturou přeruší činnost ve firmách, které jsou součástí Energetického a průmyslového holdingu.