Do boje o Hrad vyrazilo 19 kandidátů, další podal přihlášku pozdě

Do prezidentských voleb se přihlásilo 19 kandidátů. ČTK to sdělila Klára Pěknicová z tiskového oddělení ministerstva vnitra. Další uchazeč podal přihlášku až po zákonném termínu, který vypršel v úterý v 16:00. Dá se předpokládat, že několik uchazečů nebude do voleb připuštěno, protože nesplní zákonné požadavky. Před pěti lety bylo uchazečů 20, do voleb jich mohlo jít jen devět. Jména kandidátů vnitro nezveřejnilo s odkazem na ochranu osobních údajů, zveřejní je až 24. listopadu. Z dostupných informací je jasné, že mezi kandidáty jsou tři hlavní favorité voleb, tedy současný prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček. Jejich prezidentskou nominaci podpořilo podle jejich vyjádření svými podpisy více než 50.000 občanů.

Podporu poslanců má bývalý šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek (ODA), prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek (za Realisty) a hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig. Bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer, lékař a aktivista Marek Hilšer a bývalý premiér Mirek Topolánek mají podporu senátorů. Další z uchazečů Josef Toman ČTK sdělil, že poštou poslal 75.000 podpisů občanů, jeho přihláška byla podle něj včas úřadu v úterý doručena. Svého kandidáta oproti předchozí volbě nepostavila žádná z velkých politických stran. Volby se budou konat 12. a 13. ledna, druhé kolo o 14 dnů později.