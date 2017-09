Do babyboxu ve Strakonicích někdo v noci odložil zdravou holčičku

Do strakonického babyboxu v noci někdo odložil novorozenou holčičku. Podle lékaře Petra Lyera je novorozeně zdravé. ČTK to oznámil zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička pojmenovaná Melitta je druhým dítětem ze strakonického babyboxu, který je v provozu přes osm let. Celkově je 159. miminkem vloženým v Česku do babyboxu. Šlo o novorozenou holčičku ještě s pupečníkem, podle lékaře byla asi hodinu na světě.