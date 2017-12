Do babyboxu v Krnově na Bruntálsku krátce po půl osmé ráno někdo odložil novorozeného chlapečka. Jde o třetí dítě odložené do krnovského babyboxu za pět let jeho existence. Letos lidé do babyboxů odložili 16 dětí, celkově už 162. ČTK o tom informoval zakladatel babyboxů Ludvík Hess. Dítěti dal jméno Václav podle sponzora babyboxů. V celém Česku je 71 babyboxů. V okamžiku, kdy je do něj vloženo dítě, zapne se vyhřívání, ventilace a s mírnou prodlevou i alarm, který upozorní personál.