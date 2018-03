Do babyboxu v Hloubětíně někdo večer odložil holčičku

Do babyboxu v pražském Hloubětíně dnes večer někdo odložil holčičku. Je stará několik dní a dostala jméno Jana. ČTK to sdělil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Holčička je v pořadí 165. dítětem nalezeným v některém z českých babyboxů a třetím letošním.

"Oblečená do zimního opravdu nebyla. Měla na sobě body s krátkým rukávem, teplou čepici, tepláčky a oranžové ponožky," uvedl Hess. Dosud bylo do speciálních schránek v ČR odloženo 94 holčiček a 71 chlapců. Pro Hesse je holčička zadostiučiněním za tragický středeční nález mrtvého chlapečka v pražských Stodůlkách. "Holčička je zároveň důkazem, že i maminka, která se dostane do tíživé sociální a psychické situace, může být korektní," dodal Hess. V souvislosti se středečním nálezem dítěte policisté obvinili z vraždy čtyřiatřicetiletou ženu. Televize Nova uvedla, že se jedná o matku zavražděného dítěte. Hrozí jí až 20 let nebo i výjimečný trest.