Na přelomu září a října se uskuteční podnikatelská mise do Alžírska. Podle Hospodářské komory ČR v delegaci budou mimo jiné podniky z energetiky, zdravotnictví, obranného průmyslu či výrobci čistíren odpadních vod. V tiskové zprávě to uvedla komora. Zástupci firem se zúčastní v alžírském hlavním městě a v městě Oran podnikatelských fór. Uspět na více než 40milionovém trhu Alžírska, jehož páteří je ropa a zemní plyn, by mohly podle komory především firmy z oblasti zpracování surovin a energetiky, strojírenství či obranného průmyslu. Loni české firmy do Alžírska vyvezly zboží za 3,5 miliardy korun.