Dnes vyprší lhůta na podávání přihlášek do prezidentských voleb

Kandidáti na prezidenta republiky mají čas do dnešního odpoledne na přihlášení se do voleb. Dosud se do klání o novou hlavu státu zaregistrovalo 12 uchazečů. Většinu z nich do voleb mají pustit podpisy poslanců a senátorů, tři nominaci podali s podporou občanské petice. Další tři uchazeči o Pražský hrad ke kandidatuře nedoložili podpisy politické ani občanské.

Zájem o účast ve volbách projevily více než dvě desítky kandidátů. Část z nich už svůj boj o Hrad vzdala. Další stále věří tomu, že se jim podaří získat na poslední chvíli podpisy poslanců nebo senátorů. Svou kandidaturu by měl dnes přijít odevzdat na ministerstvo vnitra bývalý premiér a předseda ODS Mirek Topolánek, který si zajistil senátorské podpisy. Podle informací ČTK by na úřad měli dorazit i další zájemci o Pražský hrad. Zda i oni naplní zákonné předpoklady, ale není jasné.