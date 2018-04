Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání

Dnes je poslední den pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmu za rok 2017, pokud poplatník nevyužívá služeb daňového poradce. Stejně jako každý rok Finanční správa rozšířila v souvislosti s daňovými přiznáními úřední hodiny na finančních úřadech. Dnes budou otevřeny od 08:00 do 18:00 hodin.

V případě, že se podání daňového přiznání opozdí o pět pracovních dnů, sankce nehrozí. Následné sankce za každý den prodlení činí 0,05 procenta ze zaplacené daně. Maximální postih je pět procent z daně či 300.000 Kč. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun. V případě využití služeb daňového poradce je lhůta pro podání daňového přiznání do 2. července. Do čtvrtka lidé a firmy odevzdali 1,54 milionu daňových přiznání.