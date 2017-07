Divočák pobíhající na ruzyňském letišti v Praze zpozdil v noci na pondělí jeden let. Šlo o ojedinělý případ. ČTK to řekly mluvčí Letiště Václava Havla Marika Janoušková a mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Příslušníci cizinecké policie se snažili divočáka z letiště vyhnat, ale nakonec museli zvíře zastřelit. V Praze jsou v poslední době problémy s přemnoženými prasaty, ale zatím hlavně na východním okraji města, letiště leží na západním okraji. Prase se dostalo přes oplocení do areálu letiště po 01:00. "Jeden let byl kvůli tomu na startu opožděn o 20 minut," řekla Janoušková. Žádné ohrožení letadel nebo větší omezení provozu na letišti však divočák nezpůsobil.