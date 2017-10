Divadlo ABC bude v poledne místem rozloučení s Květou Fialovou

V pražském Divadle ABC se dnes v poledne uskuteční poslední rozloučení s herečkou Květou Fialovou, která zemřela 28. září ve věku 88 let. Oblíbená herečka po angažmá v oblastních scénách spojila svou kariéru s Městskými divadly pražskými, do Divadla ABC ji přijal Jan Werich už v roce 1958. Od té doby tu ztvárnila bezpočet rolí, v posledních letech jako stálý host. Filmovým divákům se zapsala do paměti rolemi ve filmech Limonádový Joe, Fantom Morrisvillu, Adéla ještě nevečeřela či Účastníci zájezdu.