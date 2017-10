Dienstbier: ČR neuspěje s žalobou proti zbraňové směrnici EU

Směrnice EU o zbraních povede podle odpůrců k nárůstu nelegálně držených zbraní. Oponenti zase tvrdí, že směrnice umožní prováděcími zákony přijmout co nejmenší dopady na majitele legálně držených zbraní. Exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) pochybuje o tom, že by Česko bylo úspěšné s žalobou na směrnici k Soudnímu dvoru EU. Zaznělo to na veřejném slyšení v Senátu k petici proti celoevropskému zpřísnění podmínek pro legální držení zbraní. Ministerstvo vnitra pro případ zamítnutí žaloby chystá zákony, díky nimž by měla směrnice na stávající majitele zbrojních průkazů spíše administrativní dopady.

Směrnice musí být zapracována do právních řádů členských zemí do září příštího roku. Změny by se dotkly téměř všech zhruba 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Majitelé by podle směrnice měli nově registrovat také repliky historických zbraní. Zcela zakázány mají být poloautomatické zbraně upravené z automatických zbraní, vybavené sklopnou nebo teleskopickou pažbou a se zásobníkem na více než deset nábojů u pušek a více než 20 nábojů u pistolí.