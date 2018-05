Devět měst navštíví kavárna s nevidomou obsluhou, začíná v Praze

Letošní turné po Česku zahajuje v Praze kavárna potmě, ve které hosty obsluhují nevidomí lidé. Kavárna umístěná v kloubovém nízkopodlažním autobusu do poloviny září navštíví devět měst, v Praze bude dvakrát. Výtěžek tradičně půjde do sbírky Světluška Nadačního fondu Českého rozhlasu na pomoc zrakově postiženým. "Kavárna potmě putuje po Česku již sedmým rokem, za tu dobu nevidomí kavárníci obsloužili přes 25.000 hostů a utržila pro nevidomé okolo pěti milionů korun," uvedl ředitel nadačního fondu Přemysl Filip. Prostor kavárny je zcela zatemněný. Nevidomí tak ztrácejí svůj handicap a proti běžnému životu si s hosty v podstatě vymění role. Kavárna začíná turné před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici jako součást oslav 95 let Českého rozhlasu.