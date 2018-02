Dětské gangy zvedají kriminalitu v Mostě

V okrese Most prudce roste kriminalita nezletilých. Loni bylo policií dopadeno se 89 dětí, což je proti předchozímu roku víc než dvojnásobek, řekl ČTK ředitel mostecké policie Jiří Volprecht. Nejčastěji podle něj šlo o kriminalitu dětských gangů. Děti do 15 let nejsou trestně odpovědné. Policie proto předává všechny případu k vyřešení odboru sociální péče a ochrany dětí. Dětské gangy působí podle policie nejčastěji v centru Mostu, dopouštějí se krádeží, ale i loupeží. "Dětské gangy se zaměřovaly především na jiné děti a přestárlé osoby," uvedl Volprecht.