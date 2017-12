Děti Země opět protestují proti rekonstrukci D1

Aktivisté z ekologického hnutí Děti Země začátkem prosince podali dva rozklady proti dvěma stavebním povolením k modernizaci dálnice D1. Jedná se o úsek u Velkého Beranova na Vysočině a úsek u Devíti Křížů. V obou aktuálních rozkladech mají hlavně připomínky k nejméně 32 závazným stanoviskům, z nichž některé navrhují změnit či zrušit a vydat nové. Verdikt by měl padnout do čtyř měsíců. To podle Ředitelství silnic a dálnic znovu zdrží opravy dálnice. Její rekonstrukce by měla být hotova v roce 2020.