Desetiprocentní růst počtu turistů odráží oživení ekonomiky

Téměř desetiprocentní meziroční nárůst počtu turistů v Česku odráží oživení evropské i globální ekonomiky. Za návratem turistů z Ruska je pak znát stabilizace trhu s ropou a skutečnost, že se Rusové dokázali vypořádat se sankcemi, které na ně uvalilo mezinárodní společenství v roce 2014. ČTK to řekl hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. V Česku se letos od ledna do konce září ubytovalo celkem 15,85 milionu hostů, téměř polovinu tvořili zahraniční turisté. Největší nárůst zaznamenaly statistiky u turistů z Číny (+ 44 procent), Ruska (+ 41 procent) a Korejské republiky (+ 31 procent). Dvouciferný meziroční nárůst si dále připsaly Nizozemsko, Izrael, Tchaj-wan, Švédsko a Ukrajina. Rostly také příjezdy ze sousedních zemí a většiny dalších evropských i zámořských trhů. Podle České centrály cestovního ruchu Czechtourism lze očekávat další nárůsty počtu turistů z Asie i do budoucna díky nově otevřenému leteckému spojení z Prahy do čínského Sianu.

České republice ale pomohly i módní trendy v jednotlivých zemích. Například ve Švédsku je patrný odklon od dovolené na pláži k městskému turismu, Nizozemci pak hledají levnější alternativu k oblíbenému Španělsku a Francii, uvedla ředitelka zahraničního zastoupení pro Benelux Petra Koorn Palečková. Celkově ale Česku pomáhá zejména nálepka bezpečné turistické destinace. Dalším tahounem turistického ruchu může být podle společnosti BDO i filmový průmysl. Filmy a seriály v natočené v Česku jsou skvělou reklamou a často to je pro turisty hlavní impulz k návštěvě.