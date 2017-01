17-01-2017 12:44 | Zdeňka Kuchyňová

Význam historického morového průvodu v Brtnici na Jihlavsku by se mohl výrazně zvýšit. Radní Kraje Vysočina schválili nominaci této tradiční akce na zapsání do celostátního seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Podle historických pramenů byl mor zavlečen do Brtnice v roce 1679, kdy císař Leopold I. zanechal při svém útěku před morem z Vídně do Prahy v městském špitále nakaženého dvořana. Největší epidemie ve městě řádila několik měsíců v roce 1715. Zemřely při ní desítky lidí. Mor ustal na den sv. Rocha, k jehož úctě se pak sloužily mše a chodilo procesí. První průvod v dobových kostýmech prošel městečkem v roce 1926, pak se konal nepravidelně. Naposledy v roce 2015.