03-01-2017 06:46 | Zdeňka Kuchyňová

K většímu zapojení otců do péče o děti by v Česku mohlo přispět delší placené otcovské volno, které by trvalo dva až tři měsíce. Otcové by díky němu zůstali doma s malými potomky a vystřídali v opatrování matku. Výzkum o "motivační otcovské dovolené" si nechalo vypracovat ministerstvo práce. Podle výsledků by o delší volno stály čtyři pětiny rodičů malých dětí. Pro valnou většinu by pak při rozhodování o tom, zda si volno vezmou, byla důležitá výše náhrady výdělku. Ve Sněmovně je nyní návrh placené týdenní otcovské, kterou by si muži brali krátce po narození dítěte.

Celkem 45 procent zaměstnaných mužů by v práci vidělo při vybírání delší otcovské problém, zaměstnavatel by je ale spíš pustil. Víc než čtvrtina otců míní, že by jim firma spíš nevyhověla. Dvou či tříměsíční volno by prý určitě nedostalo 12 procent mužů. Polovina otců si myslí, že by delší otcovská jejich postavení v práci ohrozila.