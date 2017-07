Na někdejším bojišti u západoukrajinského městečka Zborov se dnes uskuteční oslavy 100. výročí bitvy, do které se zapojili i českoslovenští legionáři a která ve svých důsledcích představovala jeden z nejvýznamnějších mezníků na cestě k samostatnému státu Čechů a Slováků. Vzpomínkové akce u zrekonstruované Bratrské mohyly se zúčastní předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), zástupci ministerstva obrany a Československé obce legionářské i delegace Církve československé husitské. "Představu o samotném boji sice přibližují sepsané vzpomínky účastníků a dobové mapy, ale návštěva bojiště člověka ohromí. Sestoupí totiž z měřítek map na samotné válečné pole a uvědomí si, jak složité bylo to, co českoslovenští dobrovolníci dne 2. července 1917 dokázali," uvedla obec legionářská, která sestavila průvodce pro současné návštěvníky.