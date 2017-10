Dějištěm turnaje v šachu bude posedmé šachový vlak

Dějištěm mezinárodního šachového turnaje bude posedmé speciální šachový vlak. Jede z pražského hlavního nádraží do Olomouce, Trenčína, Bratislavy a přes Lednici zpět do Prahy, kam přijede 17. října. V průběhu jízdy se mezi jednotlivými etapovými městy bude hrát devítikolový turnaj v rapid šachu. Přihlášeno je 84 hráčů ze 17 zemí. Do vlaku nastoupí vedle českých šachistů například hráči z Francie, Švédska, Nizozemska, Belgie, Švýcarska, Německa, Anglie, Ruska, USA nebo Austrálie. Hlavní trofejí pro vítěze je skleněná lokomotiva.