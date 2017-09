Das Filmfest se zaměří na moc a bezmoc, uvede i sci-fi snímky

Dvanáctý ročník přehlídky německých, rakouských a švýcarských filmů Das Filmfest se uskuteční od 18. do 22. října v Praze a od 30. října do 2. listopadu v Brně. Zaměří se na moc a bezmoc, uvede také sci-fi snímky včetně legendárního filmu Metropolis, oznámila ČTK mluvčí festivalu Lucie Čunderliková. "Mladý Karl Marx, jenž společně s Friedrichem Engelsem plánuje změnit svět, váleční zajatci nucení čistit dánské pláže od nášlapných min, slavný židovský spisovatel Stefan Zweig utíkající před nacisty do Jižní Ameriky nebo obyčejná švýcarská žena v domácnosti, která se zasazuje o volební právo žen. Různí hrdinové, odlišné příběhy, které však spojuje téma moci a bezmoci v mnoha jejich podobách. Právě na to se zaměří jedna z tematických sekcí letošní přehlídky Das Filmfest," uvedla.