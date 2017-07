Biker Jaroslav Kulhavý dojel druhý v závodu Světového poháru v cross country ve švýcarském Lenzerheide a po dvou letech se dostal v elitním seriálu na stupně vítězů. Olympijský vítěz z Londýna nestačil jen na domácího suveréna Nina Schurtera, jenž vyhrál i čtvrtý závod letošního SP. Dvaatřicetiletý Kulhavý zaznamenal suverénně nejlepší výsledek v sezoně.

Čeští fotbalisté postoupili do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka v závěrečném utkání skupiny A porazili domácí Gruzii 2:0 a obsadili druhé místo za Portugalskem. Tomu výhru ve skupině nesebrala ani závěrečná remíza 2:2 se Švédskem.

České volejbalistky vyhrály i druhý zápas na turnaji Grand Prix druhé divize v Peru. Portoriko porazily 3:1 a po předchozím hladkém vítězství nad Kolumbií drží neporazitelnost. Čeká je závěrečný zápas s domácí reprezentací, která má na kontě rovněž dvě výhry a stejný poměr setů 6:1. V příštím týdnu odehrají volejbalistky tři zápasy v Portoriku a poslední třetina základní části Grand Prix je čeká v Kanadě. Final Four druhé divize bude hostit Ostrava 29. a 30. července, česká reprezentace má coby pořadatel účast jistou.

Martin Kolomý přišel ve druhé etapě Rallye Hedvábné stezky o vedení v soutěži kamionů. V závěru 157 km dlouhé rychlostní zkoušky na trase z Čeboksar do Ufy měl potíže s řazením u své tatry, zajel sedmý čas a průběžně je pátý. Do čela pořadí se probojoval díky vítězství Nizozemec Maarten Van den Brink s renaultem, Kolomý na něj ztrácí zhruba pět a půl minuty. Členem aktuálně nejlepší posádky je i mechanik Daniel Kozlovský. Aleš Loprais měl v průběhu etapy problémy, podle informací na webu pořadatele zůstal stát na trati mezi třetím kontrolním bodem a cílem. Do druhého dne vyrazil po sobotním dvojnásobném úspěchu českých pilotů jako druhý muž pořadí.

Skifař Ondřej Synek skončil na Světovém poháru v Lucernu šestý. Čtyřnásobný mistr světa ve finále na soupeře nestačil a dojel poslední. Suverénním vítězem se stal Robert Manson z Nového Zélandu, který zopakoval prvenství z červnového závodu v Poznani.