Dálnice D8 přes České středohoří by měla být plně průjezdná na konci září. Uvedl to ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Pro řidiče se v plném rozsahu otevře tzv. Prackovická estakáda. Doprava na ní byla svedena do jednoho dálničního pruhu poté, co byl loni otevřen poslední úsek D8. Omezení provozu souviselo s nestabilitou podloží v okolí. Ředitelství silnic a dálnic v uplynulých měsících nestabilní okolí zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu. Okolí monitoruje asi stovka čidel.