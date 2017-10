Dálnice D4, která vede z Prahy směrem na Strakonice a Písek, je o necelých pět kilometrů delší. Na Příbramsku mohou řidiči od úterka využít nový úsek mezi Skalkou a křižovatkou se silnicí II/118. Výstavba začala před dvěma lety a vyžádala si 417,5 milionu korun bez DPH.

Ministerstvo dopravy chystá stavbu dalších úseků, podle ministra Dana Ťoka (za ANO) by se mělo začít stavět v roce 2019 a celá D4 by mohla být kompletní do roku 2022 nebo 2023.