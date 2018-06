Dálnice D3 v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021

Dálnice v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádat o územní rozhodnutí. Při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) s některými ministry v jižních Čechách to řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Babiš si stěžoval, že práce pokračují pomalu. "Je to bída," poznamenal. Stavba D3 od pražského okruhu k Táboru bude rozdělena na pět úseků. Stát chce stavět všechny najednou. Kroupa soudí, že pomůže takzvaný zákon o liniových stavbách. Má umožnit rychlejší plánování a financování dopravní infrastruktury. Podle premiéra by měl být přijat do konce června. Kroupa podotkl, že nyní někteří majitelé nechtějí silničáře pouštět na pozemky, aby tam ŘSD provedlo geologický a hydrogeologický průzkum. Podle Ťoka zákon urychlí přípravné práce a umožní stavět na pozemcích jiných majitelů.