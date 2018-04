Dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří by se měla začít stavět v polovině května

Stavba úseku dálnice D11 mezi Smiřicemi a Jaroměří začne 15. května, řekl ČTK ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO). Ještě letos by měla začít i stavba úseku od nynějšího konce dálnice v Hradci Králové do Smiřic. Do Jaroměře by mohla být dálnice v délce 23 kilometrů dokončena v roce 2021. Ťok to ČTK řekl na místě záchranného archeologického výzkumu v trase D11 u Trotiny na Hradecku. Místo dnes ráno navštívili premiér v demisi Andrej Babiš a někteří ministři.

Složitější je situace u úseku Hradec Králové - Smiřice, který je pro získání stavebního povolení rozdělen na dvě části. Na úsek Předměřice nad Labem - Smiřice ŘSD stavební povolení má. Silničáři však nemají platné stavební povolení k úseku z Hradce Králové do Předměřic. Stavební řízení se tam bude po námitce hnutí Děti Země opakovat, ale podle ministerstva to dostavbu dálnice nezpozdí, naopak cílem nové žádosti ŘSD je stavební řízení urychlit.