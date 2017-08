V Londýně začalo mistrovství světa v atletice, jehož se zúčastní sportovci z 204 zemí. Na stadionu, kde se před pěti lety rozdělovaly olympijské medaile, se v první den programu představilo pět českých atletů. Skvělý vstup do soutěže měl dálkař Radek Juška, v druhé sérii skočil 824 cm a nejlepším výkonem dne suverénně postoupil do finále. Kvalifikačním výkonem mohl možná vystrašit některé soupeře, ale finále bude úplně jiné. "V každém závodě jde člověk do kvalifikace s tím, aby se dostal do finále. Nečekají se od něj nějaké velké výkony, ale aby dal kvalifikační limit a šel dál," dodal Juška.

Koulař Tomáš Staněk si na atletickém mistrovství světa v Londýně zajistil účast v nedělním finále hned prvním pokusem. Výkonem 20,76 m překonal kvalifikační limit o centimetr. Druhý český zástupce Ladislav Prášil si zapsal jen 20,04 a to na elitní dvanáctku nestačilo. Pavel Maslák se v běhu na 400 m mezi tři přímé postupující nevešel, ale díky svému letošnímu maximu 45,10 s se přesto kvalifikoval do nedělního semifinále. Kladivářka Kateřina Šafránková postoupila do finále poprvé na velké světové akci. Na MS v Londýně hodila v kvalifikaci 70,67 m a obsadila 11. místo.

Českou premiéru v Londýně obstarala Simona Vrzalová v rozběhu na 1500 m. Rychlé tempo však nezvládla. V posledním kole se jí šesté postupové místo začalo vzdalovat a a na začátku cílové rovinky, kdy světová rekordmanka Genzebe Dibabaová z Etiopie dokázala ještě zrychlit, česká běžkyně vzdala.

Finále soutěže ve skoku o tyči žen bude bez české účasti. Sedmnáctiletá Amálie Švábíková, vůbec nejmladší z tyčkařek, ztroskotala při své premiéře ve velké soutěži už na základní výšce 420 cm. "Jsem nešťastná," glosovala to po závodě. Výrazně lépe si však nevedly ani její mnohem zkušenější kolegyně. Jiřina Ptáčníková a Romana Maláčová nezdolaly 450 centimetrů, limit byl ještě o deset centimetrů výše. Obě tak mají zapsaných 435 centimetrů. Česká jednička této sezony Maláčová neskrývala zklamání.