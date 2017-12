CzechTrade:Kvůli brexitu české firmy zakládají v Británii pobočky

Brexit, tedy připravovaný odchod Británie z EU, udržuje české firmy, které s touto zemí obchodují, v nejistotě. Počet českých firem, které zakládají na ostrovech pobočky, i díky brexitu však rychle roste, jde zejména o technologické a IT podniky. První české firmy už také přišly o zakázky, naopak řada dalších společností plánuje vstoupit na ostrovní trh i přes obavy z odchodu země z unie. Na setkání s novináři to uvedl šéf britské pobočky agentury CzechTrade Martin Macourek.

Mezi úspěšné exportéry do Británie patří v automobilovém průmyslu firmy Rubena, Futaba, Gumotex, Strojmetal, Top Alulit, Tawesco, Atek. V leteckém průmyslu jsou to Componenta Perfecta, Brebeck Composites, ve strojírenství například VUES Brno, Battswap, v chemii Spolchemie a v pivovarnictví značky Primátor, Bernard, Bohemia Regent, Budvar či Lobkowicz. Český export do Británie letos stoupl od ledna do října o 1,5 procenta na 179 miliard korun. Dovoz vzrostl o 4,4 procenta na 80 miliard korun.